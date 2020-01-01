تمديد إغلاق برقين بعد ارتفاع إصابات كورونا

جنين / سما /

قرر محافظ جنين اللواء أكرم الرحوب، مساء اليوم الأربعاء، تمديد إغلاق البلدة لمدة ثلاثة أيام، بدءاً من مساء يوم الأربعاء الموافق 2020/9/2 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 2020/9/6، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلدة إلى 47 حالة، باستثناء الصيدليات والمخابز، على أن تفتح محلات المواد التموينية لتزود المواطنين باحتياجاتهم اليوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً.

وأوضح الرجوب أن فرق الطب الوقائي ستواصل إجراء الفحوص اللازمة وتتبع الخريطة الوبائية، كما ستقوم الأجهزة الأمنية بالتعاون مع بلدية برقين وفعاليات البلدة بتطبيق مقتضيات هذا القرار والحفاظ على حالة الإغلاق دون استثناء لأي قطاع، داعياً المواطنين في برقين الالتزام التام والتعاون مع الجهات المعنية لما فيه خير وصحة وسلامة أبناء البلدة.