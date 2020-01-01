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"الخارجية" 35 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1969 حالة تعاف في صفوف جالياتنا حول العالم

الأربعاء 02 سبتمبر 2020 11:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية" 35 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1969 حالة تعاف في صفوف جالياتنا حول العالم



رام الله / سما /

 أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، في صفوف الجالية بالولايات المتحدة الأميركية، والجزائر، ما يرفع عدد الإصابات بين جالياتنا حول العالم إلى 5803.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية أكد تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف الجالية في كل من دالاس، وميتشيغن ونيوجرسي، ليرتفع عدد الاصابات الى 3512 إصابة، فيما لم تسجل اية حالة وفاة لهذا اليوم، ليبقى عدد حالات الوفاة 73 حالة.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى الجزائر، بتسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف الجالية والطلبة، ليرتفع عدد الإصابات الى 25، بالإضافة إلى اصابة أحد العاملين في السفارة.

وأصدر وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي تعليماته لسفير دولة فلسطين لدى الجزائر، بالمباشرة بتعقيم السفارة، واجراء الفحوصات الطبية اللازمة للجميع، والالتزام بالبروتوكول الصحي المعتمد في الدولة المضيفة، حيث أكدت السفارة انها على تواصل مع جميع المصابين للاطمئنان على أوضاعهم الصحية والمعيشية.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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