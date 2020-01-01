الصحة بغزة: تزايد اعداد الإصابات واتساع رقعتها ينذر بخطورة الأيام القادمة..

غزة / سما /

قال اشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، مساء اليوم الاربعاء، ان ازدياد تسجيل الإصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة والتي بلغت 83 إصابة خلال الساعات الماضية ،يؤكد اننا امام تصاعد في منحنى تفشي الوباء وينبئ ان الحالة لم يتم السيطرة عليها بعد وان لم تتضافر الجهود فستكون المآلات وخيمة..

وأضاف: اننا امام فترة حساسة والنتائج خلال الأيام القادمة ستظهر مدى نجاعة الإجراءات التي نقوم بها ومدى التزام الموطنين بالضوابط.

وتابع: من خلال المتابعة وجدنا ان شريحة مقدرة من الموطنين ملتزمة بالضوابط والاجراءات لها كل الشكرو التقدير وهم جزء من كسر حلقات التفشي , لكن بالمقابل هناك شريحة لازالت غير ملتزمة وهي ستكون بوابة العبور نحو التفشي الأكبر ان لم تلتزم.

وأوضج ان التفاوت في درجة التزام المواطنين بالإجراءات بدأ ينعكس على أعداد الإصابات بالانخفاض في المناطق الملتزمة و بازدياد في المناطق غير الملتزمة , وعليه لن يتم التعامل مع كافة مناطق قطاع غزة بنفس الدرجة وسيعتمد ذلك على عدة مؤشرات وعلى رأسها عدد الإصابات المسجلة ودرجة الالتزام.

وأكد القدرة، على ان تزايد اعداد الإصابات واتساع رقعتها ينذر بخطورة الأيام القادمة وتضعنا امام مسئولية مجتمعية كاملة تتضافر فيها الجهود من اجل احتواء هذه المرحلة من تفشي الوباء بمزيد من الحذر والالتزام.

وطالب، الجميع بان يكون جزءاً من حالة الضبط حتى نستطيع ان نخرج من عنق الزجاجة ونكسر سوياً حلقات التفشي.

فيما قال المتحدث باسم وزارة الداخلية والامن الوطني في غزة، إنه تفرر إبقاء حظر التجوال في محافظتي غزة والشمال حتى صدور تعليمات جديدة.

كما تقرر تمديد حظر التجوال مدة 48 ساعة جديدة اعتباراً من الليلة في محافظات: الوسطى، خانيونس، ورفح.

وأشار الى أنه سيتم زيادة تشديد الإجراءات في محافظة شمال غزة، حيث سيتم إغلاق الشوارع الرئيسة المؤدية للمحافظة أمام حركة المواطنين، وإبقاء شارع صلاح الدين فقط مفتوحاً للحركة الضرورية والطارئة التي تُقدرها الأجهزة المختصة ميدانياً.

كما ستيم زيادة إجراءات فصل المناطق في محافظة الشمال عن بعضها البعض في ظل ازدياد أعداد الإصابات فيها.

وأكد على المواطنين بالتزام بيوتهم خلال حظر التجوال، واتخاذ إجراءات السلامة، وارتداء الكمامة عند التحرك الطارئ والضروري.

وأوضح أنه تم السماح للصيادين بمزاولة عملهم في بحر غزة، مع اتباع ضوابط وإجراءات السلامة والوقاية.

وحذر البزم ، من حالة التراخي في الالتزام بالإجراءات الوقائية التي تم رصدها في بعض المناطق، مما يساعد في انتشار الإصابة بالفيروس بين المواطنين، وإن ذلك سيدفعنا لاتخاذ مزيد من الإجراءات.