51 إصابة كورونا محلية جديدة في الأردن و13 من الخارج

عمان /سما/

أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، اليوم الأربعاء، تسجيل 64 اصابة جديدة في الأردن منها 51 محلية، ليصبح الاجمالي منذ بداية الجائحة 2161 حالة.

وتوزعت الحالات كالآتي: 12 حالة بفنادق الحجر (6 أمريكا، 1 الكويت، و5 من فلسطين، وعراقي قادم للسياحة العلاجية، و26 في عمان 19 منها مخالطة، و7 حالات يتم الاستقصاء عنها، و17 في محافظة الزرقاء، وسجلت 4 حالات في مأدبا، وحالتان في البلقاء، وحالة في محافظة جرش مخالطة لحالة مؤكدة، وحالة في العقبة).

فيما سجلت 46 حالة شفاء منها 23 في مستشفى الأمير حمزة و23 في منطقة الحجر بالبحر الميت.