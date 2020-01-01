9 ملايين يورو لدفع رواتب ومعاشات تقاعد موظفي الخدمة المدنية الفلسطينية

القدس المحتلة / سما /

أعلن الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الأربعاء، تقديم مبلغ 9 ملايين يورو لدفع رواتب ومعاشات التقاعد لشهر تموز لما يزيد عن 37500 من موظفي الخدمة المدنية الفلسطينية في قطاعي الصحة والتعليم.

وقال الاتحاد في بيانه: "إنه في ظل الوضع المالي الصعب للسلطة الفلسطينية الناجم عن أزمة فيروس كورونا، والتطورات السياسية الأخيرة، سيمكن هذا الدعم السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية الفلسطينية".

وأضاف أنه في سياق نهج الفريق الأوروبي، قام الاتحاد بتقديم صرف مساهماته المالية لدعم السلطة الفلسطينية، لضمان استمرار الخدمات العامة الأساسية دون انقطاع.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفن كون فون بورغسدورف: "تأتي هذه المساهمة في ظل معاناة السلطة الفلسطينية في توفير الرواتب ومعاشات التقاعد، والمحافظة على تقديم الخدمات العامة لمواطنيها".

وشدد بورغسدورف على أنه إذا لم يتم التوصل إلى حل فمن المحتمل أن ينهار النظام بأكمله، مؤكدا أن عدم الاستقرار أو الفوضى ليست في مصلحة أي من الطرفين، حيث نحتاج إلى اختراق حقيقي لكي يتم استعادة الأمل وإعادة بناء الثقة.