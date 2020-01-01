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مصادر: هنية والنخالة يبحثان في بيروت وحدة الموقف قبل اجتماع الأُمناء العامين

الأربعاء 02 سبتمبر 2020 09:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر: هنية والنخالة يبحثان في بيروت وحدة الموقف قبل اجتماع الأُمناء العامين



بيروت /سما/

 أكدت مصادر فلسطينية مطلعة في بيروت، مساء اليوم الأربعاء، أن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، التقى مساء اليوم، زياد النخالة أمين عام الجهاد الإسلامي، في العاصمة اللبنانية.

ونقلت صحيفة القدس عم المصادر قولها، إن اللقاء بحث تطورات الأوضاع المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وكذلك ما يتعلق بملف غزة والتفاهمات مع الاحتلال.

وبينت المصادر أن الجانبين بحثا اجتماع الأمناء العامين للفصائل الذي سيعقد مساء غد الخميس ما بين رام الله وبيروت عبر الفيديو كونفرنس، حيث أكدا ضرورة وحدة الموقف المشترك بينهما وبين الفصائل بشأن ما سيحمله الاجتماع.

ووفقًا لمصادر متطابقة، فإن النخالة سيترأس يوم غد وفداً سياسياً رفيع المستوى من الجهاد الإسلامي في الاجتماع المقرر غدًا.

ولفتت المصادر إلى أن النخالة التقى بعدد من قيادات الفصائل، للتباحث بشأن الاجتماع المزمع عقده غدًا، وذلك في محاولة لتوحيد الموقف الفلسطيني.

ووصل هنية مساء أمس إلى بيروت، والتقى بالعديد من الشخصيات اللبنانية والفلسطينية.

#حماس #الجهاد الاسلامي #النخالة #اسماعيل هنية #لبنان

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