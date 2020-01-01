اتحاد المعلمين يطالب الحكومة بوقف سياسة التسويف والغاء التقاعد المالي فوراً

غزة / سما /

طالب الإتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، اليوم الاربعاء، الحكومة الفلسطينية بوقف سياسة التسويف والمراوغة وتنفيذ قرار الغاء التقاعد المالي فوراً، وحل مشكلة ملف معلمي ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ أسوة ما حصل من مصادقة مجلس الوزراء على تعيين ١٩٠٠ معلم للمحافظات الشمالية.

كما طالب الاتحاد في بيان صحفي، الحكومة بحل قضايا المعلمين كافةً وبأثر رجعي الادارية والمالية وصرف الرواتب كاملة ليتمكن أبناء شعبنا عامة وموظفينا في وزارتي التعليم والصحة خاصةً من القيام بواجباتهم أمام هذه الجائحة التي يتطلب منا جميعاً اليوم تعزيز صمودهم ليستمروا في القيام بواجباتهم على أكمل وجه.

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ



" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ "

بيان صادر عن الإتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين

(القهر الوظيفي لا يقل خطورة عن فايروس كورونا وندعو الحكومة لتنفيذ قراراتها فورا بما يتعلق بتفيذ قرار إلغاء التقاعد المالي وتوحيد نسب الصرف فعلياً)

جماهير شعبنا الصامد،،،

بداية نتوجه لكم أيتها الجماهير الصابرة والمرابطة بالتحية والإحترام وأنتم تسطرون أروع ملاحم الصبر والصمود أمام كل عوامل القهر والفقر والحصار وهدر الحقوق وغطرسة الإحتلال الغاشم وضربه بعرض الحائط كل حقوقنا الوطنية المشروعة، هذه العوامل التي أجتمعت مع تفشي فايروس كورونا الذي فاقم الأوضاع وزاد سوءًا أكثر في الوقت الذي كنا نطمح فيه بأن نحقق إنفراجة وتنفذ الحكومة الفلسطينية وعودها تجاه حقوق الموظفين عامة وموظفي وزارتي التعليم والصحة خاصةً الذين يخوضون اليوم معركة الدفاع الأولى لحماية مجتمعنا وأبنائنا.

معلمينا الأشاوس ومعلماتنا الماجدات ,,

لا نخالكم تجهلون أننا في الإتحاد العام لم ولن نتخلى يوماً عن حقوقكم الوظيفية المشروعة وسنظل نصدح بأعلى صوت كي ينتهي هذا القهر الوظيفي الذي لا يقل خطورة عن فايروس كورونا هذه الجائحة التي دخلت وطننا الحبيب وغزة خاصةً وكما هو متوقع بالرغم من إتخاذ كافة الإحتياطات واجراءات السلامة والوقاية، ولكن قدر الله كان أقوى، وبعون الله سنتغلب عليها بحكمة أبناء شعبنا وسنتجاوزها كما تجاوزنا أزمات عدة ونراهن على وعي شعبنا والتزامهم وانضباطهم في ذلك.

وأمام ما تقدم يؤكد الإتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين على ما يلي:

أولاً: نتمنى السلامة لكافة أبناء شعبنا الفلسطيني أينما وجدوا آملين منهم أخذ أقصى درجات الحيطة والسلامة واتباع كل اجراءات الوقائية وأهمها التباعد الإجتماعي والبقاء في المنازل والإلتزام بتعليمات الحكومة والجهات المختصة.

ثانياً: نبرق بالتحية والتقدير لكل الفرق العاملة في الميدان وفي مقدمتهم الكوادر الطبية على خط الدفاع الأول في مواجهة كورونا رغم ما أصابهم من ظلم وإجحاف حكومي وتمييز طال رواتبهم وحقوقهم الوظيفية ولم يؤثر على أداء رسالتهم الوطنية والإنسانية.

ثالثاً: نطالب الحكومة الفلسطينية بوقف سياسة التسويف والمراوغة وتنفيذ قرار الغاء التقاعد المالي فوراً، وحل مشكلة #ملف معلمي ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ أسوة ما حصل من مصادقة مجلس الوزراء على تعيين ١٩٠٠ معلم للمحافظات الشمالية، وحل قضايا المعلمين كافةً وبأثر رجعي الادارية والمالية وصرف الرواتب كاملة ليتمكن أبناء شعبنا عامة وموظفينا في وزارتي التعليم والصحة خاصةً من القيام بواجباتهم أمام هذه الجائحة التي يتطلب منا جميعاً اليوم تعزيز صمودهم ليستمروا في القيام بواجباتهم على أكمل وجه.

رابعاً: نهيب بكافة معلمينا الأشاوس ومعلماتنا الماجدات أن لا يتوانوا ولو للحظة عن مد يد العون وتقديم المساعدة لأبناء شعبنا وتعزيز مبدأ التكافل والتعاون والتآخي كما عودوا جماهير شعبنا.

خامساً: نثمن موقف الرئيس أبو مازن ودولة رئيس الوزراء د. محمد إشتية بإصدار تعليماتهم لتقديم كل ما يلزم لإغاثة ومساعدة أبناء قطاع غزة الحبيب لمواجهة أزمة كورونا وإرسال وفد حكومي لغزة.

السلامة لأبناء شعبنا الفلسطيني والشفاء العاجل لكل المصابين

وكل التحية لكل الجنود المجهولين في ميدان المواجهة مع كورونا.

الإتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين

٢ سبتمبر ٢٠٢٠م