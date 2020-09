كتاب أمريكي جديد: إسرائيل تقف أمام أخطر قراراتها وأكثرها مصيرية..!

أشاد عدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين بالكتاب الجديد الصادر عن الدبلوماسييْن السابقين الأمريكيين من أصل يهودي دينيس روس ودافيد ماكوبسكي ويدعون للتعلم منه من أجل منع تورط إسرائيل في اجتياز نقطة اللاعودة القريبة نحو الدولة الواحدة ثنائية القومية.

والحديث هنا عن الكتاب الجديد بالعبرية بعد الانجليزية: “كن قوياً وذو شجاعة جيدة: كيف عمل قادة إسرائيل الأكثر أهمية على تحديد مصيرها” وهو يرى أن إسرائيل اليوم تقف أمام أصعب قراراتها الحاسمة.

صدر الكتاب المطوّل في الولايات المتحدة بالإنجليزية أولا، ويتضمن جدلا تاريخيا ورؤية مستقبلية ويتوقف عند جاهزية رؤساء حكومات الاحتلال من المعسكرات المختلفة لاتخاذ قرارات صعبة ليست دائما شعبوية، تأخذ بالحسبان موازنة المصالح الحيوية لإسرائيل وبين اعتبارات وحسابات سياسية.

Never has Israel needed leaders who put the country and not their political base first—as these four did. We use their story to offer guidance for what needs to be done now. pic.twitter.com/c95TFSBWCx