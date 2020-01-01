بهذه الالية.. الأردن تعلن إعادة فتح مطار الملكة علياء 8 أيلول الجاري

عمان /سما/

أعلنت الحكومة الأردنية، مساء الأربعاء، إعادة فتح مطار الملكة علياء 8 أيلول الجاري أمام حركة الطيران المنتظم.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، انه سيتم إعادة تسيير الرحلات الجوية المنتظمة عبر مطار الملكة علياء اعتباراً من 8 أيلول الجاري وفق ضوابط معينة.

وتالياً أبرز المعايير التي أعلنها العضايلة بشأن اعادة حركة الطيران:

يتمّ نقل المسافر بعد إجرائه الفحص إلى الحجر المؤسّسي لمدّة سبعة أيّام، كما سيتمّ إجراء فحص ثالث في اليوم الخامس أو السادس، وفي حال بقيت نتيجة فحصه سلبيّة عند انتهاء فترة الحجر المؤسّسي يتمّ حجره منزليّاً لمدّة أسبوع، ويلتزم خلال هذه المدّة بارتداء الأسوارة الإلكترونيّة.