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الاتصالات بغزة توضح آلية صرف مخصصات الشهداء والجرحى والأسرى المقطوعة رواتبهم غدا

الأربعاء 02 سبتمبر 2020 07:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتصالات بغزة توضح آلية صرف مخصصات الشهداء والجرحى والأسرى المقطوعة رواتبهم غدا



غزة / سما /

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقطاع غزة عن البدء بصرف مخصصات الشهداء والجرحى والأسرى والمقطوعة رواتبهم وذلك غداً وفق الآلية التالية:

1- مخصصات الشهداء كما في الجدول التالي حسب ساعات الصرف: 

الساعة الحروف

8-9 أ‌- ب- ت – ث – ج - ح

9-10 خ - د - ر - ز - س - ش - ص

10-11 ط – ظ – ع – غ – ف – ق – ك - ل

11-12 م - ن- ه‍ - و - ي

2- مخصصات الجرحى من الساعة 12 حتى الساعة 14.

3- مخصصات أسرى داخل السجن من الساعة 14 حتى الساعة 15.

4- مخصصات أسرى محررين من الساعة 14 حتى الساعة 15 .

وأكدت الوزارة، على ضرورة التزام المستفيدين بالموعد المحدد أعلاه حسب ساعات الصرف، و الأخذ بإجراءات السلامة والوقاية التامة وارتداء الكمامة وإحضار قلم شخصي للتوقيع. والحفاظ على التباعد. 

#وزارة الاتصالات #مخصصات الشهداء والجرحى #البريد

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