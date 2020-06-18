أحكام وتمديد توقيف أسرى من عدة محافظات

جنين / سما /

حكمت محكمة "سالم" العسكرية، على الأسير كرم محمد صدقة من قرية عنزا بمحافظة جنين، بالسجن لمدة 20 شهرًا، وغرامة مالية 5000 شيكل، وعلى الأسير نعمان فاروق عبد الله من جنين بالسجن الفعلي لمدة عام.

فيما مددت محكمة عوفر، توقيف الأسير موسى علي أبو كرمل من بيت دقو، حتى تاريخ 20/9/2020، والأسير جهاد بنات من مخيم العروب شمال الخليل، 6 أيام إضافية وهو يقبع بمركز تحقيق عسقلان والذي اعتقل في الرابع والعشرين من الشهر الماضي.

وأجلت محاكمة الأسير حاتم يوسف من بيت لحم إلى تاريخ 20/10/2020، وهو معتقل من تاريخ 18/6/2020.

وثبتت المحكمة الاعتقال الإداري لمدة ٤ أشهر للأسير منير العبد (٢٦ عامًا) من رام الله، وبذلك يكون موعد الإفراج عنه في ١٣-١١-٢٠٢٠، علمًا، أنه معتقل منذ عام ونصف.