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العالم يريد لكم حياة أفضل لكن...

كبير مستشاري ترامب: هناك عرض على الطاولة للفلسطينيين نأمل أن يتواصلوا ويقبلوا به..!

الأربعاء 02 سبتمبر 2020 07:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
كبير مستشاري ترامب: هناك عرض على الطاولة للفلسطينيين نأمل أن يتواصلوا ويقبلوا به..!



الدوحة /سما/

قال جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الامريكي دونالد ترامب، اليوم الاربعاء، إن هناك عرض على الطاولة معروض على الفلسطينيين ونأمل أن يتواصلوا وأن يقبلوا به

وأضاف في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية، "أقول للشعب الفلسطيني إن العالم يريد لكم حياة أفضل لكن لابد أن تكون لديكم قيادة قادرة على ذلك"

وأشار كوشنر، الى أن هناك خطة أمنية تضمن الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين، دون الافصاح عن مزيد من التفاصيل حولها.

في سياق منفصل، قال كوشنر، إن  ما سمعناه من القادة الخليجيين عن الأزمة الخليجية أن الجميع يرون أنها طالت أكثر مما ينبغي وأنهم يريدون حلها

وأضاف: كانت لنا دبلوماسية وراء الكواليس في اتفاق "إسرائيل" والإمارات ونأمل تحقيق ذلك أيضا بالأزمة الخليجية

وأوضح أن  العاهل السعودي وولي عهده كانا واضحين بأنهما يريدان شرق أوسط أفضل وسلاما أكثر، مضيفا:  في السعودية يركزون إلى حد كبير على بلدهم ويتابعون عن كثب ما يحصل مع الإمارات

وتابع: أجرينا مناقشات رائعة في قطر وهي دولة متقدمة جدا وقد أجرت في الماضي مناقشات مع "إسرائيل"

#جاريد كوشنر #الولايات المتحدة #الفلسطينيين #اسرائيل #القيادة الفلسطينية

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