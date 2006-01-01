  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مخيم النصيرات يودع الاطفال الاشقاء الثلاثة ..

الأربعاء 02 سبتمبر 2020 06:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
مخيم النصيرات يودع الاطفال الاشقاء الثلاثة ..



غزة / سما/

شيّع المواطنون، الأربعاء، جثامين ثلاثة أطفال أشقاء، لقوا مصرعهم جراء حريق نشب في منزلهم الواقع في "مخيم النصيرات" للاجئين الفلسطينتيين وسط القطاع.

وحمل المواطنون جثامين الأطفال الثلاثة وهم: يوسف عمر الحزين (5 سنوات)، وأخويه محمود (4 سنوات)، ومحمد (عامين)، انطلاقا من مشفى شهداء الأقصى نحو منزلهم قبل نقلهم الى مقبرة قريبة.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الأطفال قرب منزلهم نظرا لاغلاق المساجد وبسبب، تفشي فيروس "كورونا"، قبل أن يواروا الثرى في مقبرة المخيم.

ونشب حريق في المنزل الثلاثاء، بسبب انقطاع التيار الكهربائي، واستعمالهم للشمع في الإنارة.

بدوره، عبّر مركز الميزان لحقوق الإنسان، عن أسفه الشديد لوفاة الأطفال، جراء الحريق الذي شبّ نتيجة إشعال شمعة.

وأفاد المركز، في بيان صدر عنه، أن أزمة انقطاع التيار الكهربائي المستمرة، التي يعاني منها قطاع غزة منذ عام 2006، نتيجة استهداف قوات الاحتلال لمحطة توليد الطاقة الكهربائية الوحيدة في قطاع غزة واستمرار الحصار الذي تفرضه عليه، تسببت في سقوط عشرات الضحايا.

وقال البيان "بسقوط الأطفال الثلاثة يرتفع عدد الضحايا الذين سقطوا جراء أزمة انقطاع التيار الكهربائي وبحث السكان ولاسيما الفقراء منهم عن بدائل غير آمنة إلى (35) إنسانا من بينهم (28) طفلاً و(6) سيدات، وإصابة (36) آخرين بحروق متفاوتة من بينهم (20) طفلاً".

وطالب المركز، الحكومة الفلسطينية والأحزاب السياسية، بالبحث عن "حلول جدية تُنهي أزمة التيار الكهربائي".

ودعا المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة إلى "تقديم كل مساعدة ممكنة لإنهاء مشكلة التيار الكهربائي، وما يترتب عليها من تدهور للوضع الإنساني والمعيشي وانهيار لقطاعات عدة".

#النصيرات #حريق #اطفال #الكهرباء
88888888888888888

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة لحفلة ابن سلمان الصاخبة مع 150 امرأة بالمالديف

وفاة 3 اطفال جراء اندلاع حريق بمنزل في مخيم النصيرات

تنمية غزة توضح حقيقة الانباء حول تحديد موعد صرف المنحة القطرية

الحية يكشف تفاصيل اتفاق التهدئة: مضاعفة المنحة القطرية وزيادرة نسبة رواتب موظفي غزة

غانتس يعلّق على التهدئة مع حماس وادخال عمال من غزة الى اسرائيل

صحة غزة: خارطة المخالطين لمصابي كورونا تتسع وحجم انتشار الفيروس يتزايد

العمادي : نسعى لتحويل محطة كهرباء غزة للعمل على الغاز وموافقة إسرائيلية على دخول 7 آلاف عامل

الأخبار الرئيسية

كبير مستشاري ترامب: هناك عرض على الطاولة للفلسطينيين نأمل أن يتواصلوا ويقبلوا به..!

خارطة

محافظة الشمال تتصدر الاصابات.. شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

الكابينيت يصادق على عدم تحرير جميع جثامين الشهداء الفلسطينيين.. وغانتس يعقب!

موقفنا ثابت اتجاه فلسطين.. السعودية تؤكد : فتحنا مجالنا الجوي أمام الرحلات الإسرائيلية من وإلى الإمارات

وزيرة الصحة: تسجيل 3 حالات وفاة و719 إصابة جديدة بفايروس كورونا وتعافي 266 مُصاباً