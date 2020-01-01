اشتية يبحث مع المبعوث النرويجي التطورات السياسية وأجندة اجتماع الدول المانحة

رام الله / سما /

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، مع المبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور فنيسلاند، التطورات السياسية، وأجندة اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة AHLC)) المزمع عقده قبل نهاية العام الجاري في أوسلو.

وعبّر رئيس الوزراء، خلال اللقاء الذي عقد بمكتبة بمدينة رام الله، عن تقديره للدور النرويجي والأوروبي في إفشال مخطط الضم الإسرائيلية وصفقة القرن الأميركية، ودعم الموقف الفلسطيني الرافض لهما، باعتبارهما إنهاء لحل الدولتين، ولأية فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية.

وقال اشتية إن "اجتماع المانحين المقبل يجب أن يحمل رسالة بأن حل الدولتين ما زال يلقى دعما دوليا وممكن التطبيق، وأن المجتمع الدولي لن يكتفي بإصدار البيانات، بل سيكون هناك جهد دولي لخلق مسار سياسي على أسس واضحة وأرضية الشرعية الدولية والقانون الدولي".

ودعا رئيس الوزراء فنيسلاند لحث الدول المانحة على تقديم مساعدات جدية للسلطة الوطنية لتمكينها من الخروج من الأزمة الحالية.