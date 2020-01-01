سفارتنا بالقاهرة تبحث مع الجامعات المصرية شؤون الطلبة المتغيبين بسبب ظروف جائحة كورونا

القاهرة /سما/

أفادت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية أنها تتابع شؤون الطلاب الفلسطينيين الدارسين في الجامعات الحكومية المصرية، والتي سعت في إطار خطة الطوارئ لحل الإشكاليات المترتبة على ظروف تغيبهم عن الامتحانات نظرا لتبعات جائحة كورونا، ووجودهم خارج مصر.

وقالت السفارة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن قسم الشؤون الثقافية تواصل مع كافة الجامعات الحكومية المصرية، وتم تنظيم زيارات متعددة مع عمادات الكليات المختلفة للتباحث حول أوضاع الطلاب والشواغل الطلابية والإشكاليات الأكاديمية التي تواجههم، حرصًا على الحفاظ على المستقبل الأكاديمي للطلاب الذين تعذر وصولهم إلى مصر لتأدية الامتحانات بالطرق التي تم الاتفاق حولها مع المسؤولين في الجامعات المختلفة .

وأشاد البيان باللقاءات التي أثمرت إلى تسهيلات وفقا للوائح الجامعات والكليات المختلفة حول تأجيل الامتحانات، والتي أفضت إلى موافقة كلية الطب البشري في جامعة طنطا بأن يؤدي طلاب الفرقة الأولى الامتحانات النهائية (بنظام أون لاين- الفصل الصيفي)، والمقرر انعقادها خلال الشهر الجاري، وموافقة كليتي الأسنان والطب البشري في جامعة الزقازيق على تأجيل الامتحانات العملية الخاصة بالطلبة الفلسطينيين المتواجدين في الخارج على أن تعقد الامتحانات العملية (الدور الثاني) عند تيسر عودة الطلاب إلى مصر.

وأوضح أن كلية الطب البشري في جامعة عين شمس وافقت على أن يسمح للطلاب المتغيبين عن امتحانات الدور الأول العملية والنظرية أن تؤدى امتحانات الدور الثاني بكامل الدرجة، كما أكدت كلية الطب البشري في جامعة بورسعيد على مراعاة ظروف الطلاب وقبول عذر أي طالب لم يتمكن من دخول الدور الثاني للامتحانات العملية، مشيرة إلى أن مجلس الكلية سيدرس ما يمكن فعله تجاه الطلاب الفلسطينيين فور وصولهم.

وأكد البيان أن سفارة فلسطين تبذل قصارى جهدها بالتواصل ومخاطبة وزيارة الجامعات الحكومية المصرية الأخرى كجامعات (بنها- كفر الشيخ- المنصورة– قناة السويس– الاسكندرية)، للوقوف على آلية الحلول الممكنة لحل الإشكاليات التي تواجه الطلبة الدارسين بها.

وكانت سفارة فلسطين أعلنت ضرورة تواصل الطلبة الدارسين بالجامعات الحكومية المصرية والمتواجدين خارج جمهورية مصر العربية خلال الامتحانات التحريرية أو العملية المقررة عليهم وتزويدها ببياناتهم الشخصية (الإسم الرباعي والجامعة والكلية والسنة الدراسية وهاتف التواصل وبلد الاقامة والامتحانات المقررة)، وذلك عبر البريد الالكتروني لقسم الشؤون الثقافية بالسفارة Capalemb@gmail.com أو عبر تطبيق الواتساب 01030218317، ليتسنى مخاطبة الجهات المسؤولة طلباً لتأجيل الإمتحانات أو إيجاد آلية مواءمة حفاظا على مستقبلهم الأكاديمي.