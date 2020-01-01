  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سفارتنا بالقاهرة تبحث مع الجامعات المصرية شؤون الطلبة المتغيبين بسبب ظروف جائحة كورونا

الأربعاء 02 سبتمبر 2020 06:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفارتنا بالقاهرة تبحث مع الجامعات المصرية شؤون الطلبة المتغيبين بسبب ظروف جائحة كورونا



القاهرة /سما/

 أفادت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية أنها تتابع شؤون الطلاب الفلسطينيين الدارسين في الجامعات الحكومية المصرية، والتي سعت في إطار خطة الطوارئ لحل الإشكاليات المترتبة على ظروف تغيبهم عن الامتحانات نظرا لتبعات جائحة كورونا، ووجودهم خارج مصر.

وقالت السفارة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن قسم الشؤون الثقافية تواصل مع كافة الجامعات الحكومية المصرية، وتم تنظيم زيارات متعددة مع عمادات الكليات المختلفة للتباحث حول أوضاع الطلاب والشواغل الطلابية والإشكاليات الأكاديمية التي تواجههم، حرصًا على الحفاظ على المستقبل الأكاديمي للطلاب الذين تعذر وصولهم إلى مصر لتأدية الامتحانات بالطرق التي تم الاتفاق حولها مع المسؤولين في الجامعات المختلفة .

وأشاد البيان باللقاءات التي أثمرت إلى تسهيلات وفقا للوائح الجامعات والكليات المختلفة حول تأجيل الامتحانات، والتي أفضت إلى موافقة كلية الطب البشري في جامعة طنطا بأن يؤدي طلاب الفرقة الأولى الامتحانات النهائية (بنظام أون لاين- الفصل الصيفي)، والمقرر انعقادها خلال الشهر الجاري، وموافقة كليتي الأسنان والطب البشري في جامعة الزقازيق على تأجيل الامتحانات العملية الخاصة بالطلبة الفلسطينيين المتواجدين في الخارج على أن تعقد الامتحانات العملية (الدور الثاني) عند تيسر عودة الطلاب إلى مصر.

وأوضح أن كلية الطب البشري في جامعة عين شمس وافقت  على أن يسمح للطلاب المتغيبين عن امتحانات الدور الأول العملية والنظرية أن تؤدى امتحانات الدور الثاني بكامل الدرجة، كما أكدت كلية الطب البشري في جامعة بورسعيد على مراعاة ظروف الطلاب وقبول عذر أي طالب لم يتمكن من دخول الدور الثاني للامتحانات العملية، مشيرة إلى أن مجلس الكلية سيدرس ما يمكن فعله تجاه الطلاب الفلسطينيين فور وصولهم.

وأكد البيان أن سفارة فلسطين تبذل قصارى جهدها بالتواصل ومخاطبة وزيارة الجامعات الحكومية المصرية الأخرى كجامعات (بنها- كفر الشيخ- المنصورة– قناة السويس– الاسكندرية)، للوقوف على آلية الحلول الممكنة لحل الإشكاليات التي تواجه الطلبة الدارسين بها.

وكانت سفارة فلسطين أعلنت ضرورة تواصل الطلبة الدارسين بالجامعات الحكومية المصرية والمتواجدين خارج جمهورية مصر العربية خلال الامتحانات التحريرية أو العملية المقررة عليهم وتزويدها ببياناتهم الشخصية (الإسم الرباعي والجامعة والكلية والسنة الدراسية وهاتف التواصل وبلد الاقامة والامتحانات المقررة)، وذلك عبر البريد الالكتروني لقسم الشؤون الثقافية بالسفارة Capalemb@gmail.com أو عبر تطبيق الواتساب 01030218317، ليتسنى مخاطبة الجهات المسؤولة طلباً لتأجيل الإمتحانات أو إيجاد آلية مواءمة حفاظا على مستقبلهم الأكاديمي.

#مصر #السفارة الفلسطينية #الجامعات المصرية #الطلبة الفلسطينيين

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة لحفلة ابن سلمان الصاخبة مع 150 امرأة بالمالديف

وفاة 3 اطفال جراء اندلاع حريق بمنزل في مخيم النصيرات

تنمية غزة توضح حقيقة الانباء حول تحديد موعد صرف المنحة القطرية

الحية يكشف تفاصيل اتفاق التهدئة: مضاعفة المنحة القطرية وزيادرة نسبة رواتب موظفي غزة

غانتس يعلّق على التهدئة مع حماس وادخال عمال من غزة الى اسرائيل

صحة غزة: خارطة المخالطين لمصابي كورونا تتسع وحجم انتشار الفيروس يتزايد

العمادي : نسعى لتحويل محطة كهرباء غزة للعمل على الغاز وموافقة إسرائيلية على دخول 7 آلاف عامل

الأخبار الرئيسية

كبير مستشاري ترامب: هناك عرض على الطاولة للفلسطينيين نأمل أن يتواصلوا ويقبلوا به..!

unnamed

مخيم النصيرات يودع الاطفال الاشقاء الثلاثة ..

خارطة

محافظة الشمال تتصدر الاصابات.. شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

الكابينيت يصادق على عدم تحرير جميع جثامين الشهداء الفلسطينيين.. وغانتس يعقب!

موقفنا ثابت اتجاه فلسطين.. السعودية تؤكد : فتحنا مجالنا الجوي أمام الرحلات الإسرائيلية من وإلى الإمارات