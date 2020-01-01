حماس: فاجعة النصيرات تضاعف من مسؤوليات المؤسسات الدولية تجاه رفع الحصار

غزة /سما/

قالت حركة حماس، اليوم الأربعاء، إن فاجعة النصيرات التي أدت لوفاة 3 أطفال أشقاء إثر حريق داخل منزلهم، بفعل انقطاع الكهرباء، تضعاف المسؤوليات أمام الجهات والمؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال لرفع حصاره عن القطاع.

وأضافت الحركة في بيان صحفي لها، تتعاظم المسؤوليات على هذه الجهات للقيام بواجبها بمساعدة ومساندة الشعب الفلسطيني للعيش بحرية وكرامة.

وحملت الحركة، الاحتلال الإسرائيلي على كل التداعيات الخطيرة الناتجة عن استمرار حصاره الظالم لقطاع غزة، وتسببه بكثير من الأزمات الإنسانية الكبيرة لأهالي القطاع.