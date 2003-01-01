أكثر من ستة شهور على عزل الأسير حاتم قواسمة

رام الله /سما/

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن سلطات الاحتلال تواصل عزل الأسير حاتم سائد مصطفى قواسمة من مدينة الخليل منذ أكثر من ستة شهور، بأوضاع اعتقالية قاسية.

وأوضحت الهيئة ، أن إدارة سجون الاحتلال كانت قد أقدمت خلال شهر آذار الماضي على عزل أربعة أسرى من الهيئة التنظيمية لحركة "فتح" في معتقل "ريمون" بشكل تعسفي، وهم: أسامة اسعيد، وإبراهيم عبد الحي، وعمر خرواط، بالاضافة إلى الأسير قواسمة، وجرى نقلهم بعدها إلى سجون أخرى.

وذكرت ، أن الأسير قواسمة جرى نقله بالبداية إلى عزل معتقل "جلبوع" ومكث فيه لمدة شهرين، ومن ثم تم اقتياده لعزل سجن "أيالون" حيث يقبع الآن.

وأشارت أن الأسير قواسمة محتجز حاليا داخل زنزانة ضيقة سيئة التهوية والإنارة، ويتم إبلاغه شفويا كل شهر بقرار تمديد عزله، بدون إجراء محكمة له وبدون تحديد مدة العزل.

وكانت هيئة الأسرى قد تقدمت في وقت سابق بالتماس لمحكمة الاحتلال للمطالبة بإخراج الأسير قواسمة من العزل، لكن ما من رد على الالتماس حتى الآن.

من الجدير ذكره ، أن الأسير حاتم قواسمة معتقل منذ عام 2003 ومحكوم بالسجن 4 مؤبدات.