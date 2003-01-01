  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أكثر من ستة شهور على عزل الأسير حاتم قواسمة

الأربعاء 02 سبتمبر 2020 05:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
أكثر من ستة شهور على عزل الأسير حاتم قواسمة



رام الله /سما/

 أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن سلطات الاحتلال تواصل عزل الأسير حاتم سائد مصطفى قواسمة من مدينة الخليل منذ أكثر من ستة شهور، بأوضاع اعتقالية قاسية.

وأوضحت الهيئة ، أن إدارة سجون الاحتلال كانت قد أقدمت خلال شهر آذار الماضي على عزل أربعة أسرى من الهيئة التنظيمية لحركة "فتح" في معتقل "ريمون" بشكل تعسفي، وهم: أسامة اسعيد، وإبراهيم عبد الحي، وعمر خرواط، بالاضافة إلى الأسير قواسمة، وجرى نقلهم بعدها إلى سجون أخرى.

وذكرت ، أن الأسير قواسمة جرى نقله بالبداية إلى عزل معتقل "جلبوع" ومكث فيه لمدة شهرين، ومن ثم تم اقتياده لعزل سجن "أيالون" حيث يقبع الآن.

وأشارت أن الأسير قواسمة محتجز حاليا داخل زنزانة ضيقة سيئة التهوية والإنارة، ويتم إبلاغه شفويا كل شهر بقرار تمديد عزله، بدون إجراء محكمة له وبدون تحديد مدة العزل.

وكانت هيئة الأسرى قد تقدمت في وقت سابق بالتماس لمحكمة الاحتلال للمطالبة بإخراج الأسير قواسمة من العزل، لكن ما من رد على الالتماس حتى الآن.

من الجدير ذكره ، أن الأسير حاتم قواسمة معتقل منذ عام 2003 ومحكوم بالسجن 4 مؤبدات.

#هيئة الاسرى #سجون الاحتلال #عزل

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة لحفلة ابن سلمان الصاخبة مع 150 امرأة بالمالديف

وفاة 3 اطفال جراء اندلاع حريق بمنزل في مخيم النصيرات

تنمية غزة توضح حقيقة الانباء حول تحديد موعد صرف المنحة القطرية

الحية يكشف تفاصيل اتفاق التهدئة: مضاعفة المنحة القطرية وزيادرة نسبة رواتب موظفي غزة

غانتس يعلّق على التهدئة مع حماس وادخال عمال من غزة الى اسرائيل

صحة غزة: خارطة المخالطين لمصابي كورونا تتسع وحجم انتشار الفيروس يتزايد

العمادي : نسعى لتحويل محطة كهرباء غزة للعمل على الغاز وموافقة إسرائيلية على دخول 7 آلاف عامل

الأخبار الرئيسية

كبير مستشاري ترامب: هناك عرض على الطاولة للفلسطينيين نأمل أن يتواصلوا ويقبلوا به..!

unnamed

مخيم النصيرات يودع الاطفال الاشقاء الثلاثة ..

خارطة

محافظة الشمال تتصدر الاصابات.. شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

الكابينيت يصادق على عدم تحرير جميع جثامين الشهداء الفلسطينيين.. وغانتس يعقب!

موقفنا ثابت اتجاه فلسطين.. السعودية تؤكد : فتحنا مجالنا الجوي أمام الرحلات الإسرائيلية من وإلى الإمارات