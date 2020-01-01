غزة: تحرير 41 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للاسعار

غزة /سما/

أعلنت وزارة الاقتصاد بغزة اليوم الاربعاء عن تحرير 41 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للاسعار وقالت الاقتصاد ان طواقمها نظمت 242 زيارة وجولة تفتيشية على المحال التجارية ومحال بيع البيض والخضروات والصيدليات ، واضافت أننا لمسنا استقرارا في أسعار بيع الخضروات في المحال نتيجة الجولات المستمرة لطواقمنا .

واشارت الى ضبط واتلاف كميات من الدقيق الغير صالح للاستهلاك لوجود سوس وانتهاء صلاحيته.

واكدت على تم تحرير محضر ضبط بحق مخبز مخالف لاجراءات السلامة ، وتحويل تاجرين لمباحث التموين لرفعهم الاسعار.

واوضحت وزارة الإقتصاد ان طواقمها قامت بإدخال المواد الغذائية والدجاج والمشروبات وخضروات وفواكه إلى مخيم المغازي رغم فرض حظر التجوال وانتشار الوباء .