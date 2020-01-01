محافظة الشمال تتصدر الاصابات.. شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

غزة /سما/

نشرت وزارة الصحة في غزة، مساء اليوم الأربعاء، الخارطة الوبائية لفيروس كورونا في القطاع، حيث أظهرت تصدر شمال غزة قائمة محافظات القطاع من حيث عدد الإصابات



وتظهر الخارطة تفشي الوباء في محافظة شمال قطاع غزة ب152 حالة ثم تليها محافظة غزة ب 148 حالة.







ووفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة تسجيلها 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع خلال الـ24ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في البيان اليومي، أن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 1281 عينة، موضحة أن الإصابات الجديدة المسجلة خلال ال 24 ساعة الماضية ( 83 ) حالة منها 79 إصابة من داخل المجتمع و 4 إصابات من داخل مراكز الحجر الصحي.

وبيّنت أن اجمالي تراكمي المصابين منذ مارس الماضي هو 483 إصابة منها 402 حالات نشطة حاليا، 365 من داخل المجتمع، 37 من العائدين، وعدد المتعافين بلغ 76، و5 وفيات ( 4 من داخل المجتمع و 1 من العائدين ).