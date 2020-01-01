  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محافظة الشمال تتصدر الاصابات.. شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

الأربعاء 02 سبتمبر 2020 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظة الشمال تتصدر الاصابات.. شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع



غزة /سما/

نشرت وزارة الصحة في  غزة، مساء اليوم الأربعاء، الخارطة الوبائية لفيروس كورونا في القطاع، حيث أظهرت تصدر شمال غزة  قائمة محافظات القطاع من حيث عدد الإصابات

وتظهر الخارطة تفشي الوباء في محافظة شمال قطاع غزة ب152 حالة ثم تليها محافظة غزة ب 148 حالة.



خارطة

ووفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة تسجيلها 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع خلال الـ24ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في البيان اليومي، أن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 1281 عينة، موضحة أن الإصابات الجديدة المسجلة خلال ال 24 ساعة الماضية ( 83 ) حالة منها 79 إصابة من داخل المجتمع و 4 إصابات من داخل مراكز الحجر الصحي.

وبيّنت أن اجمالي تراكمي المصابين منذ مارس الماضي هو 483 إصابة منها 402 حالات نشطة حاليا، 365 من داخل المجتمع، 37 من العائدين، وعدد المتعافين بلغ 76، و5 وفيات ( 4 من داخل المجتمع و 1 من العائدين ).

#غزة #وزارة الصحة #فيروس كورونا #اصابات #كورونا في غزة #الخارطة الوبائية

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة لحفلة ابن سلمان الصاخبة مع 150 امرأة بالمالديف

وفاة 3 اطفال جراء اندلاع حريق بمنزل في مخيم النصيرات

تنمية غزة توضح حقيقة الانباء حول تحديد موعد صرف المنحة القطرية

الحية يكشف تفاصيل اتفاق التهدئة: مضاعفة المنحة القطرية وزيادرة نسبة رواتب موظفي غزة

سيبحث هذه الملفات... وفد أمني مصري يرجئ زيارته إلى قطاع غزة

صحة غزة: خارطة المخالطين لمصابي كورونا تتسع وحجم انتشار الفيروس يتزايد

العمادي : نسعى لتحويل محطة كهرباء غزة للعمل على الغاز وموافقة إسرائيلية على دخول 7 آلاف عامل

الأخبار الرئيسية

الكابينيت يصادق على عدم تحرير جميع جثامين الشهداء الفلسطينيين.. وغانتس يعقب!

موقفنا ثابت اتجاه فلسطين.. السعودية تؤكد : فتحنا مجالنا الجوي أمام الرحلات الإسرائيلية من وإلى الإمارات

غانتس يعلّق على التهدئة مع حماس وادخال عمال من غزة الى اسرائيل

وزيرة الصحة: تسجيل 3 حالات وفاة و719 إصابة جديدة بفايروس كورونا وتعافي 266 مُصاباً

العمادي : نسعى لتحويل محطة كهرباء غزة للعمل على الغاز وموافقة إسرائيلية على دخول 7 آلاف عامل