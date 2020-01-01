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أبو الغيط: الجامعة العربية متمسكة بالثوابت الرئيسية للقضية الفلسطينة

الأربعاء 02 سبتمبر 2020 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو الغيط: الجامعة العربية متمسكة بالثوابت الرئيسية للقضية الفلسطينة



القاهرة /سما/

 أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط تمسكها بالثوابت الرئيسية للقضية الفلسطينية.

وشدد خلال اتصال مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ميلادنوف، اليوم الأربعاء، على ثوابت القضية المركزية الفلسطينية، والتي تضمن حل الصراع مع إسرائيل وفق مبادئ القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن، وأن هذه المبادئ تحظى بإجماع عربي كامل وبتأييد ودعم من المجتمع الدولي والأمم المتحدة، مضيفا أنه ينبغي العمل على أن تصب أية تطورات أو مواقف جديدة في صالح القضية الفلسطينية.

وأوضح بيان صادر عن مكتبه، أن الاتصال تناول تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، حيث تم الاتفاق على أهمية العمل في المرحلة المقبلة على تثبيت محددات التسوية السلمية على أساس حل الدولتين، وانهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

#الجامعة العربية #القضية الفلسطينية #احمد ابو الغيط

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