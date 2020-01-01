الزعنون ينعى عضو المجلس الوطني الفلسطيني المناضل محمود بركة

رام الله /سما/

نعى رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، عضو المجلس عند تأسيسه والشخصية الوطنية الجامعة، المناضل محمود بركة "أبو رياض" أحد مؤسسي الحركة الوطنية الفلسطينية، وقائد قوات التحرير الشعبية في مخيم البرج الشمالي في لبنان، والذي رحل عنا اليوم الأربعاء، وهو متمسك بحلم العودة إلى مسقط رأسه، قرية صفورية في الجليل.

وتقدم الزعنون في بيان النعي الذي أصدره اليوم من أسرة الفقيد ومن آل بركة، وفي مقدمتهم المناضل محمد بركة، بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، داعيا الله عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.