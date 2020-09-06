  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"القضاء الأعلى" يصادق على تشكيلة السنة القضائية الجديدة

الأربعاء 02 سبتمبر 2020 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القضاء الأعلى" يصادق على تشكيلة السنة القضائية الجديدة



رام الله /سما/

 أقرّ مجلس القضاء الأعلى الانتقالي تشكيلة قضائية للسنة القضائية الجديدة، يبدأ العمل بها في المحاكم النظامية، اعتبارا من يوم الأحد المقبل (6-9-2020)، وتضم 197 قاضيا وقاضية.

ووفقا لبيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، فإن التشكيلة الجديدة راعت عدة معايير ومنها احتياجات المحاكم المختلفة من الكادر البشري القضائي ضمن الإمكانيات المتاحة من حيث أعداد السادة القضاة، وعدد ونوعية الدعاوى في كل محكمة، بالإضافة إلى مراعاة مكان إقامة القاضي بالنسبة لمكان عمله قدر الإمكان، والتخصص القضائي قدر الإمكان، والتدوير في المواقع القضائية.

وتضم التشكيلة القضائية 53 قاضي صلح، و80 قاضي بداية، و37 قاضي استئناف، بالإضافة الى 27 قاضيا في المحكمة العليا منهم 9 قضاة تمت ترقيتهم حديثا.

#مجلس القضاء الاعلى

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة لحفلة ابن سلمان الصاخبة مع 150 امرأة بالمالديف

تنمية غزة توضح حقيقة الانباء حول تحديد موعد صرف المنحة القطرية

وفاة 3 اطفال جراء اندلاع حريق بمنزل في مخيم النصيرات

الحية يكشف تفاصيل اتفاق التهدئة: مضاعفة المنحة القطرية وزيادرة نسبة رواتب موظفي غزة

سيبحث هذه الملفات... وفد أمني مصري يرجئ زيارته إلى قطاع غزة

صحة غزة: خارطة المخالطين لمصابي كورونا تتسع وحجم انتشار الفيروس يتزايد

لا موعد لصرف شيكات الشؤون..الديك: توزيع مساعات نقدية لـ 2600 أسرة لمدة 5 أشهر

الأخبار الرئيسية

السيسي يؤكد لـ"نتنياهو": دعم أى خطوات لإحلال السلام مع الفلسطينين والالتزام بـ "تفاهمات التهدئة"

موقفنا ثابت اتجاه فلسطين.. السعودية تؤكد : فتحنا مجالنا الجوي أمام الرحلات الإسرائيلية من وإلى الإمارات

غانتس يعلّق على التهدئة مع حماس وادخال عمال من غزة الى اسرائيل

وزيرة الصحة: تسجيل 3 حالات وفاة و719 إصابة جديدة بفايروس كورونا وتعافي 266 مُصاباً

العمادي : نسعى لتحويل محطة كهرباء غزة للعمل على الغاز وموافقة إسرائيلية على دخول 7 آلاف عامل