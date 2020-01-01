النجار: عودة عمل الجسر مع الأردن قريبا بعد ترتيب أمور الفحص

رام الله/ سما/

كشف أسامة النجار مدير عام الخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء، النقاب عن عودة عمل معبر الكرامة “الجسر” مع الأردن قريبا.

وقال النجار، إن وزارة الصحة ترتب للقاء مع وزارة الصحة الأردنية خلال أيام قليلة مقبلة، من أجل ترتيب أمور الفحص على الجسر، تمهيدا لعودته للعمل قريبا.

وأوضح أنه سيتم التنسيق بين الوزارتين على آلية لعمل الفحص للقادمين والمغادرين، وسيتم الإعلان عنها بعد التوصل لاتفاق.

وفي العاشر من آذار الماضي أعلنت إسرائيل إغلاق معبر “اللنبي” (جسر الملك حسين)، الرابط بين الضفة الغربية والأردن، خوفا من تفشي فيروس كورونا.

كما أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، إغلاق معبر “الكرامة”، الواصل بين الضفة الغربية والأردن، في إطار التدابير المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، أعلن الأردن إغلاق جسر الملك حسين مع فلسطين، ضمن سلسلة قرارات للوقاية من تفشي كورونا.

و”معبر الكرامة” هو نقطة تفتيش تابعة للسلطة الفلسطينية قبل الوصول إلى الجسر، الذي تسيطر عليه إسرائيل وتسميه “اللنبي”.

ويأتي القرار في إطار خطوات اتخذتها السلطة الفلسطينية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.