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السيسي يؤكد لـ"نتنياهو": دعم أى خطوات لإحلال السلام مع الفلسطينين والالتزام بـ "تفاهمات التهدئة"

الأربعاء 02 سبتمبر 2020 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي يؤكد لـ"نتنياهو": دعم أى خطوات لإحلال السلام مع الفلسطينين والالتزام بـ "تفاهمات التهدئة"



القاهرة /سما/

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تناولا خلاله تطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية ، وقد أكد الرئيس على دعم مصر لأية خطوات من شأنها إحلال السلام بالمنطقة بما يحافظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويتيح إقامة دولته المستقلة ويوفر الأمن الإسرائيل، مثمنا الإعلان عن الإتفاق الإماراتي الإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة بإعتباره خطوة في هذا الاتجاه.

كما أكد السيسي على أهمية عدم إقدام الجانب الإسرائيلي على إتخاذ إجراءات أحادية الجانب تقوض من فرص إحلال السلام ، وخاصة الإمتناع عن ضم أراض فلسطينية ، وذلك بهدف إتاحة المجال لتضافر الجهود بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتحريك الجمود الحالي الذي تشهده القضية الفلسطينية ، والدفع بإتجاه إستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ، وصولا لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفق المرجعيات الدولية ، وتحقيق الأمن والسلام والإزدهار لشعوب المنطقة .

وأكد الرئيس المصري، على أهمية الالتزام بتفاهمات التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي فيما يتعلق بقطاع "غزة" في ضوء جهود مصر المتواصلة لتخفيف حدة التوتر بين الجانبين .

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