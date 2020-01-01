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موقفنا ثابت اتجاه فلسطين.. السعودية تؤكد : فتحنا مجالنا الجوي أمام الرحلات الإسرائيلية من وإلى الإمارات

الأربعاء 02 سبتمبر 2020 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقفنا ثابت اتجاه فلسطين.. السعودية تؤكد : فتحنا مجالنا الجوي أمام الرحلات الإسرائيلية من وإلى الإمارات



الرياض /وكالات/

أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن قرار المملكة فتح مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية بين الإمارات وإسرائيل لن يؤثر على موقف الرياض الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وذكر الوزير في تغريدة نشرها اليوم الأربعاء على حسابه في "تويتر": "مواقف المملكة الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن تتغير بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول".

وأعرب بن فرحان عن تقدير السعودية لـ"جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم وفق مبادرة السلام العربية".

وجاءت هذه التغريدة تعليقا على إعلان هيئة الطيران المدني السعودية اليوم الموافقة على الطلب الإماراتي فتح أجواء المملكة أمام الرحلات الجوية القادمة إليها والمغادرة لها إلى كافة الدول، وذلك في ظل تسيير أول رحلة طيران بين تل أبيب وأبوظبي في الأسبوع الماضي.

#السعودية #الامارات #اسرائيل #المجال الجوي #محمد بن سلمان #محمد بن زايد

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