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تقدر بملايين الشواكل.. غانتس يأمر بحجز أموال 4 جهات بزعم عملها لصالح حماس

الأربعاء 02 سبتمبر 2020 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقدر بملايين الشواكل.. غانتس يأمر بحجز أموال 4 جهات بزعم عملها لصالح حماس



القدس المحتلة /سما/

وقع وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس أربعة أوامر بمنع وصول أموال لحماس في غزة وحول العالم عبر جهات بمبالغ ملايين الشواكل.
 
وذكرت القناة 7 العبرية أن القرار يأتي في إطار الحملة الاقتصادية ضد حماس في وزارة الجيش مع جهاز الشاباك ووزارة الخارجية وجهات أخرى.
 
وفي قطاع غزة وقع غاناس على أمر بتقييد مبالغ 900 ألف دولار تعود لصالح أسامة البشتي للصرافة والتحويلات بزعم أن من تقوده هي حماس.
 
وعلى الصعيد الدولي وقع غانتس على أمر يقيد نقل ممتلكات وأموال إلى رامي عبده وخالد الطوراني اللذين يعملان كعضوين في إدارة منظمة تعمل في بريطانيا لصالح حركة حماس.
 
ووقع الوزير أمرا مماثلا بحق محمود الحنفي  الذي يشغل منصب مدير عام المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان التي تعمل في لبنان بزعم أنها تعمل لصالح حماس.
وأوضحت القناة السابعة أن غانتس أمر بنشر قرار الحجز والتقييد وتُرجمته إلى اللغتين الإنجليزية والعربية وتُوزيعه على نطاق واسع على النظام المالي القائم في إسرائيل وحول العالم، لكي يفرض قيودًا إضافية على تلك المنظمات والمؤسسات والأفراد.
 
وقال غانتس: "سنواصل العمل ضد الإرهاب بكل الطرق وفي كل مكان، ومؤسسة الجيش ستلاحق المنظمات في إسرائيل وحول العالم، وستقطع سلسلة توزيع أموال إليها.

#غانتس #الجيش الإسرائيلي #حماس

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