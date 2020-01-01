"التنمية بغزة": بدء صرف مساعدات القسائم الشرائية لـ٢٣٣٠٠ أسرة في القطاع

غزة /سما/

أكدت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أنه سيتم صرف مساعدات القسائم الشرائية من برنامج الغذاء العالمي لـ٢٣٣٠٠ أسرة مستفيدة عبر السوبرماركت بواقع ١٢٠ ألف فرد في القطاع، وذلك حرصًا من الوزارة على الوقوف بجانب الأسر الفقيرة ومساعدتها في ظل إعلان حالة الطوارئ وإغلاق المحافظات.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن تفعيل القسائم سيتم بشحن الرصيد كامل لكل مستفيد مع العلم أنه سيتم التواصل بين السوبرماركتات الكبيرة.

وأشارت إلى أن المستفيد مباشرة لتجهيز ما يلزمه من مواد ويتم استلامها على الفور منها للازدحام، أما السوبرماركت الصغير فبإمكان المستفيد الوصول له لعدم وجود ازدحام.