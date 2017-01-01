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التنمية الاجتماعية تسلّم 7 مركبات للمديريات في عدة محافظات لتسهيل الوصول للفقراء

الأربعاء 02 سبتمبر 2020 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
التنمية الاجتماعية تسلّم 7 مركبات للمديريات في عدة محافظات لتسهيل الوصول للفقراء



رام الله /سما/

سلم وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم الأربعاء، 7 مركبات لمديريات الوزارة في عدة محافظات، لتسهيل وصول الباحثين للفقراء.

وقال مجدلاني في تصريح صحفي، عقب تسليم المركبات، من مقر الوزارة بمدينة رام الله، إن الهدف من وراء ذلك هو توفير الدعم اللوجستي للمديريات للقيام بدورها، في الوصول إلى الفقراء، ومن لديهم ضعف في شبكة المواصلات، والوصول إلى المناطق المصنفة "ج"، والبعيدة، لتعزيز صمود المواطنين، في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحقهم.

وأضاف، "يأتي تسليم المركبات في إطار الاستهداف الثالث الذي يحققه مشروع "تعزيز الحماية الاجتماعية" الذي يموله البنك الدولي منذ عام 2017، لتعزيز البنية التحتية للمديريات، وذلك بعد السجل الوطني لرصد حالات الفقر، وتقييم وضعهم للانتقال من الاحتياج إلى الانتاج، وكذلك توفير أدوات مكتبية للمديريات.

من جهته، قال باحث التمكين في مديرية التنمية في طوباس براء عواد، إن الأغوار المهددة بالضم تواجه صعوبات بسبب الحواجز التي تعيق وصول الباحثين الى المستفيدين، وتزويدهم بالسلال الغذائية والذي تتراوح أعدادهم من 100 الى 200 أسرة.

وأضاف عواد، هناك أكثر من 200 حالة في منطقة الأغوار قيد الدراسة، وتحتاج إلى متابعة، مشيرا إلى أن توفير مركبة في المديرية سيساعد في عملية الوصول إلى المستفيدين.

يشار إلى أن المركبات قد تم تسليمها إلى كل من مديريات: رام الله، والخليل، ويطا، والقدس، وطوباس، ونابلس، وطولكرم.

#التنمية الاجتماعية #احمد مجدلاني

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