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السعودية تؤكد: مواقف المملكة راسخة تجاه القضية الفلسطينية ولن تتغير

الأربعاء 02 سبتمبر 2020 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تؤكد: مواقف المملكة راسخة تجاه القضية الفلسطينية ولن تتغير



الرياض /سما/

 أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أن مواقف المملكة راسخة تجاه القضية الفلسطينية ولن تتغير بقرار السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة لدولة الإمارات والمغادرة منها إلى كافة الدول.

وغرد الوزير في حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "مواقف المملكة الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن تتغير بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول".

وأكد في الوقت نفسه تقدير المملكة لجميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم وفق مبادرة السلام العربية.

وأعلنت هيئة الطيران المدني السعودية اليوم الموافقة على الطلب الإماراتي بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إليها والمغادرة منها إلى كافة الدول.

يأتي هذا بعد يومين من وصول أول رحلة طيران إسرائيلية مباشرة من إسرائيل إلى الإمارات مرورا بالمجال الجوي السعودي.

#الخارجية السعودية #القضية الفلسطينية

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