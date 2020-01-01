  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزيرة الصحة: تسجيل 3 حالات وفاة و719 إصابة جديدة بفايروس كورونا وتعافي 266 مُصاباً

الأربعاء 02 سبتمبر 2020 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: تسجيل 3 حالات وفاة و719 إصابة جديدة بفايروس كورونا وتعافي 266 مُصاباً



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 3 حالات وفاة و719 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و266 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الكيلة في بيان صحفي، أن حالات الوفاة سجلت في محافظة الخليل لمواطن 80 عاما، ومواطنة من محافظة نابلس (68 عاما)، ومواطن من بيت لحم (53 عاما).

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت كالتالي: محافظة الخليل (233)، محافظة نابلس (41)، محافظة بيت لحم (50)، محافظة قلقيلية (40)، محافظة رام الله والبيرة (50)، جنين (18)، أريحا والأغوار (20)، محافظة سلفيت (1)، محافظة طولكرم (11)، طوباس (5)، قطاع غزة (83)، ضواحي القدس (42)، مدينة القدس (125).

وبينت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة نابلس (19)، محافظة الخليل (120)، محافظة طولكرم (6)، مدينة القدس (121).

ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 67.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 32.2%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحة للمصابين، قالت الكيلة إن 28 مصابا يتلقون العلاج في غرف العناية المكثفة، بينهم 5 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

الأكثر قراءة اليوم

تنمية غزة توضح حقيقة الانباء حول تحديد موعد صرف المنحة القطرية

وفاة 3 اطفال جراء اندلاع حريق بمنزل في مخيم النصيرات

تفاصيل جديدة لحفلة ابن سلمان الصاخبة مع 150 امرأة بالمالديف

سيبحث هذه الملفات... وفد أمني مصري يرجئ زيارته إلى قطاع غزة

الحية يكشف تفاصيل اتفاق التهدئة: مضاعفة المنحة القطرية وزيادرة نسبة رواتب موظفي غزة

صحة غزة: خارطة المخالطين لمصابي كورونا تتسع وحجم انتشار الفيروس يتزايد

لا موعد لصرف شيكات الشؤون..الديك: توزيع مساعات نقدية لـ 2600 أسرة لمدة 5 أشهر

الأخبار الرئيسية

غانتس يعلّق على التهدئة مع حماس وادخال عمال من غزة الى اسرائيل

العمادي : نسعى لتحويل محطة كهرباء غزة للعمل على الغاز وموافقة إسرائيلية على دخول 7 آلاف عامل

هذا ما طلبه غانتس من الكابينت بخصوص جثامين الشهداء ..

صحة غزة : تسجيل 83 اصابة جديدة بكورونا منها 79 داخل المجتمع و 4 داخل مراكز الحجر

محللون عسكريون إسرائيليون : التفاهمات مع حماس هشة ومدتها محدودة