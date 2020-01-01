وزيرة الصحة: تسجيل 3 حالات وفاة و719 إصابة جديدة بفايروس كورونا وتعافي 266 مُصاباً

رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 3 حالات وفاة و719 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و266 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الكيلة في بيان صحفي، أن حالات الوفاة سجلت في محافظة الخليل لمواطن 80 عاما، ومواطنة من محافظة نابلس (68 عاما)، ومواطن من بيت لحم (53 عاما).

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت كالتالي: محافظة الخليل (233)، محافظة نابلس (41)، محافظة بيت لحم (50)، محافظة قلقيلية (40)، محافظة رام الله والبيرة (50)، جنين (18)، أريحا والأغوار (20)، محافظة سلفيت (1)، محافظة طولكرم (11)، طوباس (5)، قطاع غزة (83)، ضواحي القدس (42)، مدينة القدس (125).

وبينت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة نابلس (19)، محافظة الخليل (120)، محافظة طولكرم (6)، مدينة القدس (121).

ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 67.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 32.2%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحة للمصابين، قالت الكيلة إن 28 مصابا يتلقون العلاج في غرف العناية المكثفة، بينهم 5 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.