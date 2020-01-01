نابلس: قرار بتشديد الجولات الرقابية للحد من انتشار فيروس كورونا

نابلس / سما /

قالت نائب محافظ نابلس عنان الأتيرة إن اجتماع اللجنة الميدانية للمتابعة والتفتيش الذي عقد اليوم الأربعاء، شدد على ضرورة زيادة عدد الجولات التفتيشية والرقابية وأخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعوية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الأتيرة أن هناك ارتفاعا في عدد الإصابات بالمحافظة وتزايدها بشكل يومي، وقد طالت بعض الطواقم الطبية والمراجعين للمشافي في المدينة.

وقالت "انه بناء على ما يجري من تصاعد في منحنى الإصابات فقد رفعنا اجراءات التشديد والرقابة، وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء وتعليمات الرئيس محمود عباس".

وتابعت الأتيرة "ونحن نحضر للعام الدراسي الجديد هناك إصابات بدأت تظهر في بعض المدارس ما اضطر لإغلاق بعض الشعب، وهذا كله ينذر بأن هجمة الفيروس كبيرة، وأن برتوكولات وزارة الصحة يجب أن تطبق بالكامل، ويجب على المواطنين تنفيذ الإجراءت الوقائية".

وأكدت أن هناك اجراءات عقابية اتخذت بحق بعض المخالفين، خاصة مخالفي قرار منع إقامة الأفراح، حيث ألقي القبض على بعضهم، ومنهم من صدر بحقهم مخالفات مالية، كما وجهت إخطارات لكل المخالفين في المنشآت الصناعية والخدماتية والسياحية.