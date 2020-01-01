مكرمة رئاسية لعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة في طولكرم

طولكرم / سما /

سلم محافظ طولكرم عصام أبو بكر، ومسؤولة وحدة المساعدات الإنسانية في الرئاسة اللواء رائدة الفارس، مكرمة رئاسية عبارة عن أربعة كراسي كهربائية لعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة، بدعم من الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا".

ونقل المحافظ أبو بكر، تحيات الرئيس وتأكيده على الاهتمام بجميع الفئات، خاصة من أصحاب الهمم العالية الذين يصرون على ممارسة حياتهم اليومية والاعتيادية والتغلب على هذه الظروف.

وثمن جهود اللواء الفارس وتواجدها الدائم والمستمر بالوقوف إلى جانب كل من يحتاج الدعم والمساندة، شاكرا الوكالة التركية "تيكا" على ما تقدمه من دعم ومساندة لشعبنا الفلسطيني.

من جانبها، أشارت اللواء الفارس إلى أنه تم توزيع الكراسي الكهربائية بتوجيهات من الرئيس محمود عباس على الطلبة من الأشخاص ذوي الإعاقة، لتسهيل تنقل حركتهم.