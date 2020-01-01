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غانتس يعلّق على التهدئة مع حماس وادخال عمال من غزة الى اسرائيل

الأربعاء 02 سبتمبر 2020 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يعلّق على التهدئة مع حماس وادخال عمال من غزة الى اسرائيل



القدس المحتلة / سما /

رحب وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأربعاء، باتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات، قائلًا: "أرحب بالإنجاز مع الإمارات، فهو إنجاز سياسي مهم للغاية".
 
وبحسب موقع "i24 news" الإسرائيلي، قال غانتس في مقابلة له عبر إذاعة الجيش الإسرائيلي: "يجب أن نسعى جاهدين من أجل السلام والأمن، لقد شاركت في هذا الأمر لأكثر من 15 عامًا، لتعزيز هذا السلام مع تلبية جميع الاحتياجات الأمنية لدولة إسرائيل"، وفق تعبيره.
 
وبشأن اتفاقية بيع السلاح للإمارات، قال غانتس: "إن الأمريكيين لا يحتاجون إلى إذن من إسرائيل لبيع أي شيء في أي مكان".
 
وفيما يتعلق باتفاق إنهاء التصعيد وتثبيت التهدئة بين إسرائيل وقطاع غزة، قال غانتس: "لن أقبل بهذا المنطق الذي يقول إن الإسرائيليين سيدفعون الثمن كلما أرادت حماس تحقيق بعض الإنجازات. أعرف ماذا يحدث داخل قطاع غزة، أستطيع أن أقول لكم إننا سنواصل الدفاع بقدر ما هو ضروري".
 
وأشار غانتس إلى إمكانية المساعدة الطبية ودخول عاملين من قطاع غزة إلى إسرائيل، قائلًا: إن "هذا الأمر يتم النظر فيه، لكن لا يتم تنفيذه حاليًا بسبب انتشار كورونا".
 
وفي حديثه عن قضية التناوب على رئاسة الوزراء الإسرائيلية أكد غانتس أنه لن يتنازل عنها، قائلًا: "أنا لم أتخلَّ عن أي شيء، هناك اتفاق ويجب احترامه. الاتفاق ليس بين حزبين فقط، بل بين قائدين وملايين المواطنين".

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