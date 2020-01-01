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الاحتلال يستولي على 3 خيام في تجمع واد السيق البدوي شرق رام الله

الأربعاء 02 سبتمبر 2020 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على 3 خيام في تجمع وادي السيق البدوي قرب قرية دير دبوان شرق رام الله.

وقال أحد المواطنين في المنطقة فارس كعابنة ، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال داهمت التجمع، وفككت 3 خيام تعود لعائلة الكعابنة، بعد أن تبرعت بها جهات حقوقية للعائلات التي هدمت مساكنها قبل نحو اسبوع.

يشار إلى أن قوات الاحتلال كانت قد اقتحمت قبل يومين التجمع، وصورت مساكن المواطنين. كما هدمت آلياتها العسكرية في الخامس والعشرين من الشهر الماضي ثمانية مساكن هناك، وشردت قاطنيها.

يذكر أن وادي السيق يقع ضمن المناطق المهددة بالضم بمحاذاة طريق "أيلون" الاستيطاني، ومؤخرا اقتحم الاحتلال المنطقة عدة مرات وأخطر عشرات العائلات بالإخلاء أو الهدم.

#الاحتلال

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