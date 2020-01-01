حماس تشيد بعملية زعترة

غزة / سما /

أشادت حركة حماس، اليوم الأربعاء، بالعملية التي نفذت على حاجز زعترة وأدت لإصابة جنديين إسرائيليين، واعتقال منفذها.

واعتبر حازم قاسم الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي، العملية بأنها استمرار للنضال الوطني الذي يخوضه الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال.

وقال: "إن تواصل الفعل المقاوم الفلسطيني في الضفة الغربية، يعني فشل ذريع لكل محاولات الاحتلال لوقف ثورة الشباب في أرجاء الضفة المنتفضة".

وأضاف: "مرة اخرى يثبت شعبنا أن كل جرائم الاحتلال في الضفة الغربية من قتل على الحواجز والاعتقالات اليومية والجدار العنصري والاقتحامات الليلة، ستزيد من غضب الجماهير وستكون وقوداً لثورة لن تتوقف إلا بطرد الاحتلال عن كامل أرضنا الفلسطينية".