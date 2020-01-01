أمريكا.. قبطان طائرة يتحدث عن رجل حلق قرب طائرته على ارتفاع شاهق!

وكالات / سما /

أبلغ قبطان طائرة تابعة لشركة الخطوط الأمريكية "أمريكان إيرلاينز" المراقب الجوي أن رجلا يحمل حزمة نفاثة حلق قرب طائرته على ارتفاع 914 مترا أثناء محاولته الهبوط في مطار لوس أنجلوس.

ووفقا لتقرير نقلته محطة "فوكس 11" التلفزيونية الليلة الماضية، قال قبطان الطائرة للمراقب الجوي: "... لقد طار للتو رجل يحمل حقيبة نفاثة ...كان إلى يسارنا، ربما على بعد 300 ياردة (274 مترا) منا، كان يطير على ارتفاعنا تقريبا".

وجاء في تسجيل المحادثة بين قبطان الطائرة والمراقب الجوي الذي نشرته القناة التلفزيونية: "أثناء اقتراب هذا الرجل النفاث منا، كانت الطائرة على ارتفاع 3 آلاف قدم (914 مترا)".

يشار إلى أن طيارا آخر من شركة "سكاي ويست" قد رأى هذا الرجل النفاث يحلق في السماء.

وقال متحدث باسم القناة التلفزيونية إن" مكتب التحقيقات الفدرالي على علم بتقارير الطيارين ... ويعمل بجد لمعرفة ما حدث".

وكان مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي قد كشف وثائق سرية تتضمن إفادات شهود عيان، حول هبوط أجسام طائرة مجهولة (صحون طائرة) في أراضي الولايات المتحدة.

وجرى نشر هذه الوثائق السرية في الموقع الإلكتروني الخاص لمكتب التحقيقات الفدرالي. وتتضمن إحدى هذه الوثائق المؤرخة في عام 1949، إفادات رجل شرطة وعسكري عن سقوط صحن طائر في الجبال إلى الشمال من سولت ليك سيتي في ولاية يوتا.

فقد أكد رجل شرطة مرور وحارس من الجيش كانا في ورديتين في مركزين مختلفين، حسب مكتب التحقيقات، مشاهدتهما في أعالي السماء جسما فضي اللون، ولدى اقترابه من الجبال، انفجر على ما يبدو، مثيرا لهبا ناريا.

وجاء في الوثيقة أيضا أن "عددا من السكان المحليين أكدوا مشاهدة ما يشبه انفجارين في الجو، ومن ثم لاحظوا جسما يسقط".