"تفاحة الموت الصغيرة"... تعرف على أخطر شجرة بالعالم

وكالات / سما /

تصنف شجرة "المانشينيل" أنها إحدى أخطر أنواع الأشجار في العالم التي تحتوي سموما في كل جزء منها سواء في الثمر أو الجذع أو الأوراق.

تنتشر هذه الشجرة على طول الشواطئ الرملية في المناخات الاستوائية الممتدة من فلوريدا إلى منطقة البحر الكاريبي، وصولا إلى أجزاء من أمريكا الوسطى والجنوبية.

الإسبان أطلقوا عليها اسم "تفاحة الموت الصغيرة"، في الوقت الذي استخدمها السكان الأصليون لوضع سمها على رؤوس سهامهم وتلويث إمدادات المياه للغزاة الإسبان.

وتشكل هذه الشجرة خطرا بالغا لكل شخص يقترب منها، بحسب ما نشره موقع atlasobscura.

ويسبب تناول ثمرة هذه الشجرة حرقاً شديداً وتورماً كبيراً في الحلق، وقد تلتهب المنطقة المحيطة بالفم وتتقرح، وقد ينتج عن ذلك مشاكل هضمية شديدة.

كما أن لمس أوراقها ولو لفترة قصيرة يسبب تقرحات جلدية.

وعادة ما تحذر السلطات المحلية في البلدان التي تنمو فيها هذه الشجرة، من خطرها بوضع لافتات تحذر من الاقتراب منها.