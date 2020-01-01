الرئيسية
أخبار فلسطين
شؤون إسرائيلية
الخليج العربي
فلسطين 48
منوعات
فنون
اتصل بنا
الرئيسية
أخبار فلسطين
شؤون إسرائيلية
الخليج العربي
فلسطين 48
منوعات
فنون
اتصل بنا
ادخل كلمة البحث
غانتس: أي هجمات من سوريا ولبنان ستدفعان ثمنها
هذا ما طلبه غانتس من الكابينت بخصوص جثامين الشهداء ..
الزراعة تشرع بتنفيذ خطة لإعادة تشغيل قطاع الصيد
الرجوب: 18 إصابة جديدة بكورونا في جنين
ترشيح السيسي لجائزة نوبل للسلام
كحيل يدعو الى خطة تعايش مع كورونا بغزة
حماس تشيد بعملية زعترة
العمادي : نسعى لتحويل محطة كهرباء غزة للعمل على الغاز
الاحتلال يعتقل أردنياً تسلل عبر البحر إلى إيلات
الاحتلال يسمح بإدخال مواد البناء إلى غزة
الرئيسية
غرائب منوعة
شاهد... عجل يقتحم مكاتب في لبنان
الأربعاء 02 سبتمبر 2020 12:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات / سما /
شاهد بالفيديو: عجل يقتحم مكاتب في لبنان
#عجل
#لبنان
الأكثر قراءة اليوم
تنمية غزة توضح حقيقة الانباء حول تحديد موعد صرف المنحة القطرية
وفاة 3 اطفال جراء اندلاع حريق بمنزل في مخيم النصيرات
تفاصيل جديدة لحفلة ابن سلمان الصاخبة مع 150 امرأة بالمالديف
سيبحث هذه الملفات... وفد أمني مصري يرجئ زيارته إلى قطاع غزة
الحية يكشف تفاصيل اتفاق التهدئة: مضاعفة المنحة القطرية وزيادرة نسبة رواتب موظفي غزة
صحة غزة: خارطة المخالطين لمصابي كورونا تتسع وحجم انتشار الفيروس يتزايد
هذا ما قاله الجيش الإسرائيلي عن إعلان التهدئة مع حماس
الأخبار الرئيسية
العمادي : نسعى لتحويل محطة كهرباء غزة للعمل على الغاز
هذا ما طلبه غانتس من الكابينت بخصوص جثامين الشهداء ..
صحة غزة : تسجيل 83 اصابة جديدة بكورونا منها 79 داخل المجتمع و 4 داخل مراكز الحجر
محللون عسكريون إسرائيليون : التفاهمات مع حماس هشة ومدتها محدودة
صور: اصابة جنديين اسرائيليين في عملية دهس على مفترق زعترة بنابلس وتحييد المنفذ
عاجل
info@samanews.com