هذا ما طلبه غانتس من الكابينت بخصوص جثامين الشهداء ..

القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة العبرية الثانية أنه من المقرر أن يقدم وزير جيش الاحتلال بني غانتس اليوم الأربعاء طلبا خلال اجتماع الكابينيت بتغيير الإجراءات المتخذة بحق جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزين لدى الاحتلال.

والتعديل الذي طلبه غانتس، هو الإبقاء على جثامين الشهداء حتى عودة الجنود المحتجزين لدى المقاومة، وذلك على عكس الإجراءات الحالية التي تسمح بتسليم الجثمان في حال لم يكن الشهيد من المنتمين للفصائل الفلسطينية.

قبل عام، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأنه يجوز لجيش الاحتلال الإسرائيلي أن يدفن الشهداء في مقابر الأرقام لغرض المفاوضات مع فصائل المقاومة الفلسطينية التي تحتجز عددا من جنود الاحتلال في غزة.