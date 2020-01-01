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كحيل يدعو الى خطة تعايش مع كورونا بغزة

الأربعاء 02 سبتمبر 2020 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كحيل يدعو الى خطة تعايش مع كورونا بغزة



غزة / سما /

دعا أسامة كحيل نقيب المقاولين الفلسطينيين بمحافظات قطاع غزة، إلى وضع خطة اقتصادية للتعايش مع انتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ كل التدابير الصحية المطلوبة، على غرار تجارب الدول الأخرى، التي تعاملت مع الوباء وتداعياته الاقتصادية.

وقال كحيل في تصريح صحفي، إن تجارب كل الشعوب خلصت إلى ضرورة التعايش مع الجائحة بعد استنفاذ الوقت في سياسات الإغلاق وحظر التجوال وحصار المواطنين بدلاً من حصر الوباء.

وطالب الحكومة والقطاع الخاص، بالاتفاق على كل الاحتياطات اللازمة لمنع تفشي الوباء خلال نقل السلع وتنقل الأفراد من وإلى أماكن العمل، حتى لا تتوقف الحياة ويجد الجميع نفسه أمام تفاقم خطير للأزمة الاقتصادية الطاحنة، التي يواجهها قطاع غزة على مدار 14 عاماً.

ونوه كحيل إلى أن الحكومة والقطاع الخاص غير قادرين على تحمل تكاليف سياسة الاغلاق التام، التي ستمس بعشرات آلاف العمال، وكل ذوي الدخل اليومي من الفئات الفقيرة والمعوزة.

وشدد على ضرورة استغلال فترة الحجر الإجباري المؤقتة بهدف وضع خطة شاملة للتعايش مع انتشار الفيروس والعودة للعمل في ظل الإعلان عن رزمة مشاريع اقتصادية منتظرة.

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