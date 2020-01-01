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"آبل" و"غوغل" تحدثان نظاماً للتحذير من كورونا

الأربعاء 02 سبتمبر 2020 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"آبل" و"غوغل" تحدثان نظاماً للتحذير من كورونا



وكالات / سما /

أعلنت شركتا آبل وغوغل امس الثلاثاء إتاحة نظام التحذير من التعرض لفيروس كورونا على هواتفهما الذكية دون تثبيت تطبيق منفصل.

وسيتم دمج نظام التحذير من التعرض للفيروس في هواتف آيفون من شركة آبل، والهواتف التي تعمل بنظام أندرويد من جوجل.

وفي السابق، كان يتعين على الإدارات الصحية تطوير تطبيقاتها الخاصة للاستفادة من نظام التحذير، وكان يجب على المستخدمين تنزيله.

ويجب على الحكومات ومستخدمي الهاتف اختيار استخدام التكنولوجيا، التي تنبه الأشخاص إذا تواصلوا مع شخص ثبتت إصابته بكوفيد- .19

وتتبادل الهواتف الذكية المزودة بهذه الوظيفة المعلومات عبر تقنية البلوتوث، وعادة ما تحذر المستخدم إذا كان على اتصال بشخص مصاب لمدة 15 دقيقة في نطاق مترين.

ويمكن للسلطات المحلية تعديل مدة الاتصال ومسافته لتلقي تنبيه.

#آبل #غوغل #كورونا

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