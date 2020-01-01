الرجوب: 18 إصابة جديدة بكورونا في جنين

رام الله / سما /

أعلن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، اليوم الأربعاء، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبين الرجوب أن 11 إصابة منها سجلت في بلدة برقين غرب جنين، و4 إصابات في مدينة جنين، وإصابة واحدة في كل من؛ العرقة، واليامون، والسيلة الحارثية.

وأوضح أن عدد حالات الإصابة النشطة في المحافظة ارتفع إلى 67 حالة، منها 47 حالة في بلدة برقين وجميعها قيد الحجر المنزلي.

و ناشد اللواء الرجوب أهالي المحافظة الإلتزام بالإجراءات الوقائية، داعياً أهالي بلدة برقين وفعالياتها إلى الإلتزام بحظر الحركة والتجمعات، واتخاذ التدابير الوقائية عند شراء الاحتياجات الضرورية في الفترة التي تم الإعلان عنها (من الثامنة صباحا حتى الثانية عشر من ظهر اليوم الأربعاء).

وسيتم في وقت لاحق من اليوم الإعلان عن الإجراءات الجديدة الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس في برقين بناء على توصيات الطب الوقائي، بعد التواصل مع الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات.