الزراعة تشرع بتنفيذ خطة لإعادة تشغيل قطاع الصيد

غزة / سما /

شرعت وزارة الزراعة الفلسطينية بغزة، بتنفيذ خطة إعادة تشغيل قطاع الصيد.

وذكر وكيل الوزارة، إبراهيم القدرة، أن وزارته بدأت بتنفيذ خطة الطوارئ لعمل القطاع البحري، موضحًا أنها وهي ترتكز على نقطتين رئيسيتين، الأولى تقوم على تسهيل وصول الصيادين إلى البحر بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، ضمن اجراءات الوقاية والسلامة، ومنع تنقل الصيادين بين المحافظات.



وأشار إلى أنه سيتم اختصار العدد الوافد من أصحاب السمك إلى ساحة الدلالة بالحد الادنى ولا يتجاوز من 2 إلى 3 على الأكثر، وستكون المسافات ما بين كل صياد و آخر في ساحة الدلالة كافية.



وأوضح القدرة أنه سيتم توزيع الأسماك من مراكز أسواق الدلالة، إلى نقاط التوزيع التي تصل إلى 47 نقطة في كافة محافظات قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه الخطة تضيف منتج جديد في الأسواق، لتخفيض الضغط على المنتجات الاخرى من اللحوم البيضاء والحمراء.



وبيّن أنه سيتم تعبئة صناديق السمك بوزن كامل تتراوح سعتها بين 13-15 كيلوغرام للصندوق من النوع الواحد، مع أهمية أن يكون السمك مفروزا حسب الحجم و الجودة.



وفيما يخص الإجراءات في ميناء غزة ونظرًا للعدد الكبير من المراكب والصيادين فيه، أكد القدرة أنه سيتم تشغيل ساحتين للدلالة بالتوازي، بحيث تخصص واحدة لأسماك مراكب الجر والأخرى لأسماك الشنشولة و غيرها و بذلك يتم تخفيض الازدحام إلى النصف.



وجدد تأكيده على أن المنتجات النباتية والحيوانية، متوفرة في الأسواق وبأسعار مناسبة وجودة عالية، ونسعى إلى توفير الدعم للمزارعين من خلال مدخلات الإنتاج لضمان استمراره.