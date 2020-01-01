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وفاة فتى متأثرا بجروحه في حادث سير عزون

الأربعاء 02 سبتمبر 2020 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT



قلقيلية / سما /

أعلن، اليوم الأربعاء، عن وفاة الفتى شادي محمد عبد الكريم بشارات (17 عاما) من طولكرم، متأثرا بجروحه التي أصيب بها، جراء حادث سير مروع وقع بالقرب من بلدة عزون شرق قلقيلية قبل يومين، ليرتفع عدد ضحايا الحادث إلى خمس.

وكان الحادث قد وقع بين مركبة فلسطينية وحافلة إسرائيلية على الشارع الرئيس الواصل بين محافظتي قلقيلية ونابلس، وأسفر عن وفاة أربعة مواطنين، بينهم طفلة في التاسعة من العمر، فيما نقل الفتى شادي إلى مستشفى داخل أراضي عام الـ48، وقد وصفت إصابته بالخطيرة، ليعلن عن وفاته اليوم.

وأفادت عائلته بأنه سيتم تشييع جثمانه حال وصوله اليوم.

وكانت جماهير طولكرم قد شيعت، أمس الثلاثاء، ضحايا الحادث الأليم من مخيم طولكرم مسقط رأسهم، إلى مقبرة الشهداء في ضاحية ذنابة.

#حادث سير #عزون

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