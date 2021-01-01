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"التعليم العالي" تطلق خطة للأنشطة اللامنهجية لطلبة مؤسسات التعليم العالي في ظل الكورونا

الأربعاء 02 سبتمبر 2020 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاربعاء، خطة للأنشطة اللامنهجية لطلبة مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية للعام الدراسي 2020 -2021، والتي سيتم تنفيذها تبعاً للسيناريوهات المقترحة لسير العام الدراسي في ظل جائحة الكورونا.

وشملت خطة الأنشطة الطلابية للعام الحالي مسابقة القصة القصيرة، ومسابقة الرسم تحت إطار تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي، ومسابقة أفضل فيلم يعالج أثر فيروس كورونا على التعليم الجامعي في فلسطين، وأنشطة أخرى متعلقة بمجالس اتحاد الطلبة.

وتهدف الوزارة من هذه الأنشطة إلى خلق جو إبداعي تفاعلي تنافسي بين الطلبة في مختلف مؤسسات التعليم العالي ولا سيما في ظل الظروف الصحية الحالية، والتنفيس على الطلبة نتيجة الظروف الصعبة التي أوجدتها جائحة الكورونا.

وجرى مناقشة الخطة وأنشطتها والبيئة الآمنة لتنفيذها خلال اجتماع عقدته دائرة الشؤون الطلابية في الوزارة مع منسقي الأنشطة الطلابية في مؤسسات التعليم العالي، الذين أكدوا على ضرورة التركيز على الأنشطة الفردية في ظل الأوضاع الحالية.

#التعليم العالي

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