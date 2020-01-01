أسينسيو يغادر معسكر المنتخب الإسباني بسبب الإصابة

وكالات / سما /

انضم ماركو أسينسيو نجم ريال مدريد إلى قائمة إصابات منتخب إسبانيا بجانب أويارزابال وأداما تراوري، وغادر معسكر منتخب اللا روخا اليوم.

وأكدت صحيفة الأس الإسبانية أن ماركو أسينسيو تعرض لضربة في الركبة وغادر معسكر المنتخب بعد ذلك لكي يبدأ مرحلة الاستشفاء وبالتالي لن يكون حاضراً في مباراتي ألمانيا وأوكرانيا القامتين لمنتخب المدرب لويس إنريكي.

وكشف التصوير بالرنين المغناطيسي عن الإصابة التي لحقت بنجم النادي الملكي صاحب الـ24 عاماً والذي مازالت تلاحقه الإصابات آخر عامين لسوء حظه.

لدى أسينسيو حالياً تورم في الركبة وبما أن النتائج أعطت نتائج غير إيجابية فإنه سوف يحتاج للراحة والتعافي وأخذ إجازة في الفترة القادمة حتى يتم تحديد المدة التي سوف يغيبها عن الملاعب.

غاب الجناح الدولي اليافع ن معظم مباريات ريال مدريد في الموسم الفائت، حيث شارك في 9 مباريات فقط في الدوري الإسباني ومباراة واحدة في دوري الأبطال وسجل 3 أهداف وصنع هدفاً.