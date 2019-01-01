كيف حصد ليل حوالي 200 مليون يورو بعام؟

وكالات / سما /

واصلت خزينة نادي ليل الفرنسي حالة الانتعاش في ظل بيع المواهب على مدار العام الأخير، بعد انتقال البرازيلي غابرييل ماغاليس إلى أرسنال الإنجليزي.

وأعلن أرسنال تعاقده مع ماغاليس قادما من ليل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعقد طويل الأمد، بعد منافسة شرسة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي ونابولي الإيطالي.

وأشارت العديد من التقارير الصحافية, إلى أن النادي الفرنسي حصل على نحو 27 مليون جنيه إسترليني، نظير انتقال المدافع البرازيلي إلى ملعب "الإمارات".

وبصفقة ماغاليس، تكون خزينة ليل حققت أرباحا كبيرة من بيع 3 لاعبين فقط على مدار عام واحد، بقيمة وصلت لقرابة 200 مليون يورو.

البداية كانت من الإيفواري نيكولاس بيبي، الذي بيع إلى أرسنال في أغسطس 2019 مقابل 80 مليون يورو.

وأصبح اللاعب الإيفواري أغلى صفقة انتقال في تاريخ "المدفعجية" منذ ذلك الحين، كما كان أغلى لاعب يغادر ليل في تاريخ النادي الفرنسي.

وفي 31 يوليو الماضي، استطاع نابولي الحصول على توقيع المهاجم النيجيري الشاب فيكتور أوسيمين من ليل مقابل 80 مليون يورو، بحسب تصريحات أوريليو دي لورينتيس رئيس نادي الجنوب الإيطالي.

أوسيمين بات هو الآخر الصفقة الأغلى في تاريخ "البارتينوبي"، ويزاحم نيكولاس بيبي في قائمة الأغلى بيعا بتاريخ ليل.

ومع بيع ماغاليس مقابل نحو 30 مليون يورو، يكون النادي الفرنسي قد حقق 190 مليون يورو من بيع 3 لاعبين فقط خلال موسم واحد، وهو أمر لا يتحقق كثيرا.