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ميسي وسواريز يبعثان برسالة مشفرة لإدارة برشلونة

الأربعاء 02 سبتمبر 2020 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ميسي وسواريز يبعثان برسالة مشفرة لإدارة برشلونة



وكالات / سما /

يحظى ليونيل ميسي ولويس سواريز، نجما نادي برشلونة، بصداقة مميزة، لدرجة أنهما يعيشان معاً في نفس المنطقة، كما أنهما يحظيان مع بعضهما البعض بعطل نهاية الأسبوع مع عائلاتهما.

وأخطر ميسي إدارة برشلونة بأنه يُريد الرحيل عن الفريق الكتالوني خلال الصيف الحالي، ويأتي ذلك بعد أيام قليلة فقط، من إبلاغ لويس سواريز بالرحيل، من طرف الأمانة الفنية للبارسا.

وبحسب برنامج “التشرينجيتو” الإسباني، فإن ليونيل ميسي تواجد بالأمس في منزل لويس سواريز، حيث تناول الأرجنتيني والأوروجوياني العشاء مع بعضهما البعض، في محاولةٍ منهما لنسيان ما يحدث بشأن مستقبلها.

وأشارت، إلى أن لويس سواريز شارك في التدريبات الصباحية ليوم الثلاثاء، وبعدها بـ20 دقيقة، تواجد في منزل ليونيل ميسي، وعلى الأرجح، فإنهما تناولا الغداء في منزل البولجا.

وربما يريد ميسي وسواريز، إرسال رسالة إلى إدارة برشلونة، مفادها أن السبب الرئيسي لقرار البرغوث الأرجنتيني بالرحيل عن صفوف الفريق، هو إبلاغ سواريز بالبحث عن نادٍ جديد عقب الخسارة ضد بايرن ميونخ 8/2.

#ليونيل ميسي #ميسي #برشلونة

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