  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رسمياً.. برشلونة يتخلى عن راكيتيتش لإشبيلية

الأربعاء 02 سبتمبر 2020 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً.. برشلونة يتخلى عن راكيتيتش لإشبيلية



وكالات / سما /

توصل برشلونة وإشبيلية، إلى اتفاق يقضي بانتقال إيفان راكيتيتش إلى الفريق الأندلسي خلال الموسم الجديد، بعدما أمضى النجم الكرواتي 6 سنوات داخل جدران الكامب نو.

وحاز راكيتيتش على عدة ألقاب مع برشلونة، من بينها دوري أبطال أوروبا مرة واحدة، والدوري الإسباني 4 مرات، وكأس السوبر الأوروبي مرة واحدة وكأس ملك إسبانيا 4 مرات وغيرها من الألقاب الأخرى.

وقال برشلونة عبر موقعه الرسمي، إن إيفان راكيتيتش سيعود إلى إشبيلية انطلاقاً من موعد بدء الموسم الجديد، بقيمة 1.5 مليون يورو بالإضافة إلى 9 ملايين يورو كمكافآت مختلفة.

وأعرب نادي برشلونة بشكل علني عن امتنانه لراكيتيتش لالتزامه وتفانيه، وتمنى له التوفيق والنجاح في المستقبل، وأضاف: “هذا الأربعاء، 2 سبتمبر، ابتداءً من الساعة 11 صباحاً، ستُقام مراسم الوداع للاعب”.

وكان راكيتيتش من أبرز المرشحين للرحيل عن برشلونة هذا الصيف، وبالفعل قام رونالد كومان بإبلاغه بالبحث عن نادٍ جديد، ليُقرر النجم الكرواتي العودة لفريقه السابق إشبيلية.

#إشبيلية #برشلونة #راكيتيتش

الأكثر قراءة اليوم

تنمية غزة توضح حقيقة الانباء حول تحديد موعد صرف المنحة القطرية

وفاة 3 اطفال جراء اندلاع حريق بمنزل في مخيم النصيرات

سيكون لسكان غزة ما يقرب 20 ساعة كهرباء.. محلل إسرائيلي : الجولة التالية من البالونات مسألة وقت فقط

سيبحث هذه الملفات... وفد أمني مصري يرجئ زيارته إلى قطاع غزة

الحية يكشف تفاصيل اتفاق التهدئة: مضاعفة المنحة القطرية وزيادرة نسبة رواتب موظفي غزة

شركة "الكهرباء" تعلن عن جدول التوزيع عقب تشغيل المحطة

تفاصيل جديدة لحفلة ابن سلمان الصاخبة مع 150 امرأة بالمالديف

الأخبار الرئيسية

هذا ما طلبه غانتس من الكابينت بخصوص جثامين الشهداء ..

صحة غزة : تسجيل 83 اصابة جديدة بكورونا منها 79 داخل المجتمع و 4 داخل مراكز الحجر

محللون عسكريون إسرائيليون : التفاهمات مع حماس هشة ومدتها محدودة

صور: اصابة جنديين اسرائيليين في عملية دهس على مفترق زعترة بنابلس وتحييد المنفذ

الرئيس يصدر قرارين بقانون يعدل بموجبهما قانوني الأسلحة النارية والجرائم الالكترونية