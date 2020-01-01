رسمياً.. برشلونة يتخلى عن راكيتيتش لإشبيلية

وكالات / سما /

توصل برشلونة وإشبيلية، إلى اتفاق يقضي بانتقال إيفان راكيتيتش إلى الفريق الأندلسي خلال الموسم الجديد، بعدما أمضى النجم الكرواتي 6 سنوات داخل جدران الكامب نو.

وحاز راكيتيتش على عدة ألقاب مع برشلونة، من بينها دوري أبطال أوروبا مرة واحدة، والدوري الإسباني 4 مرات، وكأس السوبر الأوروبي مرة واحدة وكأس ملك إسبانيا 4 مرات وغيرها من الألقاب الأخرى.

وقال برشلونة عبر موقعه الرسمي، إن إيفان راكيتيتش سيعود إلى إشبيلية انطلاقاً من موعد بدء الموسم الجديد، بقيمة 1.5 مليون يورو بالإضافة إلى 9 ملايين يورو كمكافآت مختلفة.

وأعرب نادي برشلونة بشكل علني عن امتنانه لراكيتيتش لالتزامه وتفانيه، وتمنى له التوفيق والنجاح في المستقبل، وأضاف: “هذا الأربعاء، 2 سبتمبر، ابتداءً من الساعة 11 صباحاً، ستُقام مراسم الوداع للاعب”.

وكان راكيتيتش من أبرز المرشحين للرحيل عن برشلونة هذا الصيف، وبالفعل قام رونالد كومان بإبلاغه بالبحث عن نادٍ جديد، ليُقرر النجم الكرواتي العودة لفريقه السابق إشبيلية.