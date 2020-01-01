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تفاصيل موجة شديدة الحرارة تضرب فلسطين غدًا و تستمر حتى السبت

الأربعاء 02 سبتمبر 2020 09:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل موجة شديدة الحرارة تضرب فلسطين غدًا و تستمر حتى السبت



رام الله / سما /

توقعت الأرصاد الجوية أن تبدأ يوم غد الخميس موجة شديدة الحرارة تعود للتأثير على البلاد، لذا يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الجمعة، فتعمق الموجة شديدة الحرارة، لذا يكون الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجه مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم السبت المقبل، يستمر تأثير الموجة شديدة الحرارة على البلاد، لذا يستمر الجو شديد الحرارة وجافًا في معظم المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجه مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد المواطنين خلال الموجة شديدة الحرارة من: التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصرًاً، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

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